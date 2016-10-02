17:23 | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "Со "Стоуком" "МЮ" провел лучший матч в сезоне и мог выиграть 6:0"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после ничьей в матче чемпионата Англии против "Стоук Сити" (1:1) выразил мнение, что его команда заслуживала крупной победы.

- "МЮ" провел лучший матч в сезоне и мог одержать одну из самых крупных побед, - цитирует BBC Моуринью. - Мы должны были забивать до перерыва 3 - 4 мяча и побеждать со счетом 5:0 или 6:0. У нас были хорошие шансы с невероятными сэйвами и невероятными промахами. 

Такое порой бывает - мы не смогли забить второй, соперник перешел на нашу половину, забил и набрал очко. Мы с игроками сделали все возможное. 

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