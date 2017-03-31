18:28 | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "Смоллинг и Джонс выбыли надолго"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью перед матчем 30-го тура чемпионата Англии против "Вест Бромвича" сообщил, что Крис Смоллинг и Фил Джонс не смогут выйти на поле из-за травм, которые они получили в расположении национальной команды. Кроме того, участие в этом поединке из-за повреждения не примет Поль Погба, а также Златан Ибрагимович и Андер Эррера из-за дисквалификаций.

- Вы знаете, что Смоллинг и Джонс получили травмы в расположении сборной, - приводит Sky Sports слова Моуринью. - Кроме того, есть повреждение у Погба. Сейчас понятно, что у англичан долгосрочные травмы, а по Погба я ничего не могу сказать. Но это не особо важно. Меня больше интересует то, что у нас есть здоровые игроки, которые не могут выйти на поле. Я говорю о Златане и Эррере.

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