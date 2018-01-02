Жозе Моуринью: "Скоулз только и делает, что критикует"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью ответил на критику бывшего игрока клуба Пола Скоулза в адрес полузащитника Поля Погба.

– Думаю, что Скоулз только и делает, что критикует. Не думаю, что он комментирует. Он – критикует, а это разные вещи, – цитирует Моуринью goal.com. – Он был невероятным игроком. Однако это не значит, что все должны быть такими. Погба делает все возможное. Иногда он играет очень хорошо, иногда – просто хорошо, а иногда – не так хорошо. Поль не виноват, что он заработал намного больше денег, чем Скоулз. Это футбол.

Скоулз войдет в историю как феноменальный футболист, но не как эксперт. Я вижу в нем игрока, который дал клубу очень многое. Этот клуб теперь с гордостью представляю я.

Если Пол когда-нибудь станет тренером, то я бы хотел, чтобы он добился хотя бы 25 процентов моего успеха. Потому что 25 процентов от 25 – это около шести трофеев. Он был бы доволен.

Скоулз был феноменальным футболистом, одним из лучших, что я когда либо видел в полузащите. Могу только поблагодарить его за это, потому что престиж, которым обладает "МЮ", основан на таких людях, как он.