18:19 | Футбол — Англия

Жозе Моуринью: "Сказал команде в перерыве, что хуже играть уже невозможно"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед"  Жозе Моуринью после матча 11-го тура чемпионата Англии против "Борнмута" (2:1) заявил, что его команда ужасно играла в обороне.

- В первом тайме команда не прессинговала и не делала того, к чему мы готовились всю неделю, - цитирует Моуринью BBC. - В обороне мы действовали ужасно. В перерыве я сказал команде, что хуже играть уже невозможно. Если первый тайм был катастрофой, то второй получился намного лучше. Мы заслужили гол на последних минутах встречи. 

Борнмут - Манчестер Юнайтед

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