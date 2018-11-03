Жозе Моуринью: "Сказал команде в перерыве, что хуже играть уже невозможно"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 11-го тура чемпионата Англии против "Борнмута" (2:1) заявил, что его команда ужасно играла в обороне.

- В первом тайме команда не прессинговала и не делала того, к чему мы готовились всю неделю, - цитирует Моуринью BBC. - В обороне мы действовали ужасно. В перерыве я сказал команде, что хуже играть уже невозможно. Если первый тайм был катастрофой, то второй получился намного лучше. Мы заслужили гол на последних минутах встречи.

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