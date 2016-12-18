16:19 | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "Сказал игрокам "Манчестер Юнайтед" раздать футболки фанатам, наступает Рождество"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подчеркнул, что игроки пошли дарить футболки болельщикам после матча 17-го тура чемпионат Англии с "Вест Бромвичем" (2:0) по его просьбе. Специалист отметил, что подобные жесты очень важны для фанатов.

Напомним, после игры к гостевому сектору отправились Златан Ибрагимович, Маркус Рэшфорд, Уэйн Руни и Поль Погба.

- Я сказал игрокам, чтобы они подарили футболки болельщикам, наступает Рождество, - приводит BBC слова Моуринью. - Для них форма, пропитанная потом после игры, очень значима. Жаль, что не каждый из них может получить такой подарок. Для футболиста -  это просто футболка.

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