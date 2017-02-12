Жозе Моуринью: "Сказал игрокам, что они не должны забивать на первой минуте"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча чемпионата Англии против "Уотфорда" (2:0) отметил, что его команда хорошо начала встречу. По словам португальца, он не ставил перед игроками задачу забить быстрый гол.

- Мне понравилось, как мы начали эту игру, - приводит пресс-служба "МЮ" слова Моуринью. - Я говорил игрокам, что мы не должны забивать на первой минуте. Это трудно и не в нашем стиле. Но можно играть в хороший футбол с первых минут. Это мы и сделали. У "Уотфорда" очень оборонительная тактика и крепкие защитники. Было трудно взломать их оборону, но мы сделали это. После первого гола появилось больше пространства для атаки. В целом, мы полностью контролировали ход игры.