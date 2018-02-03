Жозе Моуринью: "Сказал Феллаини: "Подписывай контракт и заткнись"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в шутку посоветовал полузащитнику Маруану Феллаини побыстрее подписать новый контракт с клубом. Эти слова были с улыбкой произнесены на пресс-конференции перед встречей 26-го ура чемпионата Англии с "Хаддерсфилдом".

– Я сказал ему вчера: "Подписывай контракт и заткнись", – цитирует ESPN Моуринью. – Я сказал, что не надо слишком долго тянуть и лучше подписать новое соглашение до того, как он узнает серьезность своей травмы.

Феллаини получил травму в матче 25-го тура чемпионата Англии против "Тотенхэма" (0:2). На данный момент неизвестно, сколько времени пропустит футболист. В этом сезоне он провел 16 матчей в клубных турнирах и забил 4 мяча. Ранее в СМИ фигурировали слухи о его возможном переходе в один из клубов MLS.