Жозе Моуринью: "Швайнштайгер войдет в заявку "МЮ" на Лигу Европы"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью остался доволен игрой команды в матче 1/16 финала Кубка Англии против "Уигана" - 4:0. Один из голов провел вернувшийся в основной состав команды Бастиан Швайнштайгер. Для него это второй выход на поле в составе основной команды в текущем сезоне и первый - в стартовом составе с 9 января 2016 года.

- Мы заслужили победу, - цитирует официальный сайт "МЮ" Моуринью. - Первую половину мы провели не лучшим образом, но смогли повести 1:0. Благодаря голу мы провели второй тайм совсем по-другому. Мы в перерыве поговорили о том, что нужно изменить. Футболисты все хорошо поняли, потому и провели вторую половину лучше.

Швайнштайгер остается и войдет в заявку на Лигу Европы. У нас есть свободные места из-за ухода Мемфиса Депая и Моргана Шнейдерлена. У нас не так много игроков. В полузащите у нас не так много вариантов, так что очевидно, что Бастиан - это наш вариант. Девяносто минут ему отыграть было довольно сложно, но для него было важно вернуться.