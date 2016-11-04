Жозе Моуринью: "Швайнштайгер пропустит матч с "Суонси"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что полузащитник Бастиан Швайнштайгер не выйдет на поле в матче 11-го тура чемпионата Англии против "Суонси". По словам португальского специалиста, игрок еще не успел набрать форму после возвращения к тренировкам в общей группе.

– Решения по участию игроков во всех матчах принимаю только я, – приводит abola.pt слова Моуринью. – Швайнштайгер еще не готов к выходу на поле, он провел считанное количество тренировок с командой после возвращения к работе в общей группе. В последние дни он набирает форму, но она еще не настолько хороша, как того бы хотелось.

Матч между "Суонси" и "Манчестер Юнайтед" состоится 6 ноября. Начало встречи – в 18.00 по московскому времени.