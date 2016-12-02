Жозе Моуринью: "Швайнштайгер может помочь "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что рассчитывает впредь на полузащитника Бастиана Швайнштайгера. Ранее португалец собирался расстаться с немцем, которого даже не включал в заявку на матчи, однако впервые в сезоне Швайнштайгер вышел на поле в матче 1/4 финала Кубка лиги с "Вест Хэмом" (4:1).

– Когда у вас есть контракт с клубом, вы имеете определенную власть и можете сами определять свое будущее, – цитирует ВВС Моуринью. – Минувшим летом положение Бастиана было шатким, он мог выбрать другой путь. Однако решил проявить характер, остался, несмотря на сложные обстоятельства. Он много работал и получил удовольствие от игры на этой неделе. Я люблю сильных людей. Он может нам помочь.