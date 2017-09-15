Жозе Моуринью: "Шоу восстановился, а Рохо нужно ждать месяца два"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что защитник команды Люк Шоу восстановился после травмы, полученной в мае. В то же время португалец не дает прогнозов по поводу возвращения в строй хавбека Поля Погба.

– Шоу полностью здоров, – цитирует AFP Моуринью. – Ему осталось только набрать форму. Что касается Маркоса Рохо, то его придется ждать месяца два. По поводу Погба могу сказать, что его потеря серьезна. Мы проведем без него несколько матчей. У него мышечная травма. Но есть и другие футболисты, которые готовы сыграть. Они ждут своего шанса.