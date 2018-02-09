Жозе Моуринью: "Шоу получит новый контракт с "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что защитник команды Люк Шоу еще много лет будет играть в "МЮ". Ранее появлялись сообщения о том, что "Манчестер Юнайтед" расстанется с англичанином.

– Я знаю Шоу со времен "Саутгемптона", – цитирует A Bola Моуринью. – Знаю его качество и потенциал. Я оцениваю игроков не только во время матчей, но и на тренировках. Его отношение к работе улучшилось. Несколько месяцев он не получал травм. Я очень им доволен. Шоу получит свой контракт и будет одним из игроков "Юнайтед" еще много лет.