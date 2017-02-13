Жозе Моуринью: "Шоу нужно работать на тренировках и ждать"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью порекомендовал защитнику Люку Шоу проявить терпение продолжать усердно работать, чтобы выходить на поле. В текущем сезоне 21-летний англичанин провел за манкунианцев 14 матчей во всех турнирах и не набрал результативных очков.

- Шоу должен продолжать тренироваться и ждать, - приводит Sky Sports слова Моуринью. - В матче с "Уотфордом" я нуждался в игроке на скамейке, который смог бы закрыть несколько позиций, если бы это было необходимо.

Я выбрал Дармиана, потому что он может выйти в обороне слева, справа, а в экстренной ситуации - в центре. Единственное, что я могу посоветовать Шоу, у которого нет проблем с работоспособностью - усердно трудиться.