23:06 1 января | Футбол — Англия

Жозе Моуринью: "Сегодня все было на топ-уровне, несмотря на худший календарь"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после победы в матче 22-го тура чемпионата Англии против "Эвертона" (2:0) отметил, что его команда контролировала ход встречи. Португалец похвалил Джесси Лингарда, который забил один из голов. 

- Гордость, усилие, сегодня все было на топ-уровне, - цитирует BBC Моуринью. - Мы играли очень хорошо. Наше выступление не было похожим на выступление уставших ребят, которым пришлось столкнуться с худшим календарем из возможных. "Эвертон" реагировал 5-8-минутными отрезками, а мы контролировали ход матча.

Лингард? Не все футболисты способны на то, чтобы сделать скачок, а он способен. Он стал стабильнее, теперь он адаптируется к разным игровым ситуациям, лучше понимает игру. Он двигается в правильном направлении.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Sp M

Десять лет назад про Моуриньо говорили - выскочка, клоун. А как сейчас, нормальный тренер?))

02:22

Manted

что ж мешает постоянно то так играть,а не валять дурака на поле как обычно?)

23:09 1 января