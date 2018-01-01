Жозе Моуринью: "Сегодня все было на топ-уровне, несмотря на худший календарь"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после победы в матче 22-го тура чемпионата Англии против "Эвертона" (2:0) отметил, что его команда контролировала ход встречи. Португалец похвалил Джесси Лингарда, который забил один из голов.

- Гордость, усилие, сегодня все было на топ-уровне, - цитирует BBC Моуринью. - Мы играли очень хорошо. Наше выступление не было похожим на выступление уставших ребят, которым пришлось столкнуться с худшим календарем из возможных. "Эвертон" реагировал 5-8-минутными отрезками, а мы контролировали ход матча.

Лингард? Не все футболисты способны на то, чтобы сделать скачок, а он способен. Он стал стабильнее, теперь он адаптируется к разным игровым ситуациям, лучше понимает игру. Он двигается в правильном направлении.