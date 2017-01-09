Жозе Моуринью: "Руни? Все зависит от его желания и мыслей"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что возрастные игроки его команды могут еще несколько лет выступать на высоком уровне. По его словам, рано списывать со счетов Уэйна Руни, Златана Ибрагимовича и Майкла Кэррика.

– Всегда жалко, когда такие парни подходят к концу карьеры, – цитирует Goal Моуринью. – Время нельзя остановить. Но когда они следят за своим здоровьем, когда семья им помогает, когда тренер и сотрудники клуба грамотно работают, чтобы поддерживать их форму, это может отсрочить завершение карьеры.

Что касается персонально Руни, то все зависит от него, от его желания и мыслей. Это важнее всего остального. У него есть мотивация, а это – главное.