21:34 21 января | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "Руни стал легендой "МЮ"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подчеркнул, что нападающий команды Уэйн Руни является легендой клуба. В гостевом матче 22-го тура чемпионата Англии против "Стоук Сити" (1:1) форвард забил свой 250-й мяч за "МЮ" и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

– Рекорд есть рекорд, – приводит BBC слова Моуринью. – Это рекорд самого крупного клуба в Англии и одного из крупнейших в мире. Перед ним рекордом владела легенда английского футбола. Теперь Уэйн стал легендой "Манчестер Юнайтед".

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Материалы REN-TV

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