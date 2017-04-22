Жозе Моуринью: "Руни не в лучших кондициях, но у него есть опыт и характер"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью перед матчем 34-го тура чемпионата Англии против "Бернли" отметил боевые качества ветерана команды Уэйна Руни. 31-летний англичанин из-за проблем с лодыжкой не выходил на поле с 1 апреля.

- У Руни сильный характер, он боец, он сильный человек, и даже если он не в лучших кондициях и не в форме сейчас, чтобы играть на высоком уровне, но у него есть опыт и характер, - цитирует пресс-служба клуба Моуринью.

Матч "Бернли" - "Манчестер Юнайтед" состоится завтра, 23 апреля, начало - в 16.15 по московскому времени.