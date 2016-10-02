05:29 | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "Руни – капитан "МЮ", несмотря ни на что"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подчеркнул, что Уэйн Руни остается капитаном команды, независимо от того, выходит ли он на поле в стартовом составе. В последних двух матчах форвард выходил на замену в концовке.

– Руни – капитан "Манчестер Юнайтед", несмотря ни на что, – приводит Four Four Two слова Моуринью. – Неважно, есть он на поле или нет. Его все уважают и поддерживают. Он говорит с остальными, мотивирует команду. Его поведение и роль в раздевалке не меняется, если он не выходит в стартовом составе.

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