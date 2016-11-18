Жозе Моуринью: "Руни будет готов помочь команде в матче против "Арсенала"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что нападающий "Красных дьяволов" Уэйн Руни будет готов помочь команде в матче 12-го тура чемпионата Англии против "Арсенала". Португальский специалист также подчеркнул, что не несет ответственности за поступки игроков во время их пребывания в национальных сборных.

– За последние несколько дней ситуация осталась без изменений, – приводит Sky Sports слова Моуринью. – Руни находится в хорошей форме и будет готов помочь команде в матче против "Арсенала". Он полон желания играть, как и все остальные.

Когда игроки находятся в стане национальных сборных, я не несу за них ответственности, поэтому не считаю нужным комментировать те или иные сообщения прессы о футболистах. Бывает и так, что игроки возвращаются из национальной команды в лучшей готовности, чем при отбытии из клуба. Сборная – как отдельная глава книги. Сейчас на ее страницах Руни нет. Но ситуация может измениться уже в феврале или марте.

Напомним, что Руни из-за травмы колена пропустил контрольную игру против сборной Испании (2:2), однако ранее принял участие в отборочном матче чемпионата мира-2018 против Шотландии (3:0).

Напомним, что несколько дней назад капитан английской сборной, чье фото в нетрезвом виде попало в газеты и интернет, извинился за это происшествие, однако Футбольная ассоциация (FA) рассмотрит случившееся, чтобы выяснить все обстоятельства дела.