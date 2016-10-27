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Жозе Моуринью: "Рохо сыграл феноменально в матче с "Манчестер Сити"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью был восхищен игрой защитника Маркоса Рохо в матче 1/8 финала Кубка лиги с "Манчестер Сити" (1:0). 26-летний аргентинец, выступавший ранее за "Спартак", вчера в седьмой раз в сезоне вышел на поле.

- "МЮ" привык играть с Байи и Смоллингом в центре обороны, но мы потеряли обоих игроков из-за травм, - цитирует пресс-служба клуба Моуринью. - Во встрече с "Манчестер Сити" нам пришлось играть с двумя левоногими центральными защитниками. Маркос Рохо не выходил на поле какое-то время, но он вчера играл феноменально.

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