Жозе Моуринью: "Рохо и Джоунс играют лучше, чем когда-либо"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что доволен игрой защитников Маркоса Рохо и Фила Джоунса в последних матчах. Ранее он подвергал их критике, а с Рохо планировал расстаться уже зимой.

– Они оба играют очень хорошо, – цитирует официальный сайт "МЮ" Моуринью. – У прессы всегда есть игроки, на которых обращают особое внимание, подчеркивая их ошибки или достижения. Но я не думаю, что это их беспокоит. Они играют больше и лучше, чем когда-либо. А с возвращением Байи у нас появился еще один вариант в центре обороны. Они могут втроем так отыграть до конца сезона.