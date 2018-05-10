Жозе Моуринью: "Рэшфорду не нужно никуда уходить ради игрового времени"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что не хотел бы расставаться с нападающим команды Маркусом Рэшфордом. Ранее сообщалось, что 20-летний англичанин недоволен количеством времени, которое ему предоставляет португальский специалист.

– Что должен сделать Рэшфорд, чтобы произвести на меня впечатление? Он впечатляет меня, поэтому он провел так много матчей в нынешнем сезоне, – приводит пресс-служба "МЮ" слова Моуринью – Ему не нужно никуда уходить ради игрового времени.

В текущем сезоне форвард сыграл в 49 матчах и забил 12 голов.