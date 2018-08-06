Жозе Моуринью: "Рэшфорд всегда хотел сменить номер. Конечно, он уважал Руни и Златана"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал решение форварда Маркуса Рэшфорда сменить игровой номер. Ранее он принадлежал Уэйну Руни, а затем Златану Ибрагимовичу. Кроме того, под этим номером играли Руд ван Нистелрой, Тедди Шерингем и Марк Хьюз.

– Он этого хотел, причем всегда. Конечно, он уважал Руни и Златана. Рэшфорд был в тени, ожидая возможность получить этот номер. Сегодня он свободен, и Рашфорд сменил номер на футболке. Для молодого футболиста это нечто фантастическое, – цитирует Моуринью пресс-служба клуба.