Жозе Моуринью: "Рекорды не выигрывают финалы за вас"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не считает, что его положительная статистика игр в финалах поможет команде в финале Кубка Англии с "Челси". Напомним, что португалец выиграл 12 из 14 своих финалов.

– Менталитет победителя никак не связан с рекордами или историей финалов, – цитирует ВВС Моуринью. – Честно говоря, я не думаю, что мои прошлые дела помогут как-то в субботу. Рекорды не играют за вас. На поле выйдут две команды, и я надеюсь, что мои игроки сделают все возможное ради победы.