Жозе Моуринью: "Разговоры о моем уходе - мусор. Хочу остаться в "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что не намерен уходить из команды после завершения сезона. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что португалец летом может уйти из английского клуба.

- Это мусор. Я не нахожу лучшего слова, чтобы охарактеризовать подобные разговоры, - цитирует BBC Моуринью. - Худшее, что могут сделать люди. это поставить под сомнение мой профессионализм. Эти "мусорные" новости повлияли на меня только в этом плане.

Повторюсь, мой контракт отработан только наполовину. Если я захочу подписать новый, все будет зависеть от клуба. Я хочу остаться. Я вижу себя здесь и через три года. Вопрос только к клубу, его владельцам. Захочет ли Эдвард Вудворд (Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед". - Прим. "СЭ") того, чтобы я остался после завершения моего нынешнего контракта.

Напомним, Моуринью возглавил "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года. Его действующий контракт с "красными дьяволами" рассчитан до конца сезона-2018/19.