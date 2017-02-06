Жозе Моуринью: "Раньше мои команды критиковали за умение защищаться и контратаковать"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что удивлен реакцией английских СМИ на игру его команды. Пресса хвалит "МЮ" за умение контратаковать, хотя раньше за такой стиль критиковала команды Моуринью.

– Моя команда играет очень хорошо, но в течение многих лет на протяжении своей карьеры, особенно в Англии, я использую эту схему, – цитирует The Mirror Моуринью. – Мои команды очень хорошо защищались и контратаковали. Однако каждую неделю я слышал, что этого мало, хотя мы выиграли титул три раза. Кажется, теперь способность хорошо защищаться и контратаковать стала преподноситься как искусство. Это одна из главных перемен в Англии.