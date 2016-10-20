Жозе Моуринью: "Рад, что Фосу-Менса подписал новый контракт"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рад, что полузащитник Тимоти Фосу-Менса поставил подпись под новым контрактом с клубом. Новое соглашение с 18-летним игроком рассчитано до 2020 года.

- Тимоти - молодой игрок с большим потенциалом, поэтому я рад, что он подписал новый контракт, - цитирует пресс-служба клуба Моуринью - Если посмотреть на его прогресс за последнее время, то можно ясно понять, что он учится каждый день на тренировках. В течение сезона у него будет много возможностей для выхода на поле.