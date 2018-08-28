Жозе Моуринью: "Проиграли "Тоттенхэму" в тактике"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 3-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (0:3) отметил, что допустил тактический просчет. По его словам, подопечные имели фантастический настрой.



– Мы хорошо поработали на прошлой неделе, однако проиграли этот матч с точки зрения тактики, – цитирует Моуринью BBC. – У игроков был фантастический настрой. Даже при счете 0:2 все чувствовали, что один гол может переломить ход встречи. Однако третий гол убил интригу окончательно.

Болельщики "Манчестер Юнайтед" не читают газет, они не смотрят телевизор. Наши фанаты выше этого. Сегодня они отреагировали на наше поражение совершенно невероятно. Они аплодировали.