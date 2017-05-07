Жозе Моуринью: "Проиграли "Арсеналу", потому что хотим выиграть Лигу Европы"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 36-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" (0:2) отметил, что ему пришлось сделать много изменений в стартовом составе из-за выступлений команды в Лиге Европы. В четверг "красным дьяволам" предстоит сыграть с "Сельтой" в ответном полуфинале турнира. Первую встречу "МЮ" выиграл со счетом 1:0.

- Я внес восемь изменений в составе, потому что в четверг нам играть в Лиге Европы, - приводит ВВС слова Моуринью. - Боялся, что некоторые игроки не смогу выдержать все 90 минут. Но я не могу сказать, что сегодня мы не хотели победить. Конечно, я понимал, что не сможем играть в полную силу. Хотим выиграть Лигу Европы - это важнее, чем финишировать четвертыми в премьер-лиге.

Сегодня выпустил на поле Смоллинга, Джонса и Мату, которые впервые играли за семь недель. Они провели весь матч, и я ими очень доволен. У нас были моменты в первом тайме, и я разочарован результатом. Хотя доволен игрой. Мне понравилось то, как провела матч команда. На мой взгляд, "Арсенал" не был лучше нас.

Трансляция матча "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед"