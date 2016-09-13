Жозе Моуринью: "Пришлось потрудиться, чтобы убедить Погба выбрать "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что летом много разговаривал с полузащитником Полем Погба, чтобы убедить того перейти в стан "Красных дьяволов". Также португалец отметил, что еще один клуб хотел приобрести 23-летнего француза у "Ювентуса" в это трансферное окно.

- Было трудно убедить Погба, - цитирует Goal Моуринью. - У меня было много разговоров с ним по телефону, часто писал ему СМС. Думаю, что он ежедневно получал утром одно сообщение от тренера другого большого клуба, а во второй половине дня - от меня. Мне пришлось очень постараться, чтобы убедить его выбрать "МЮ" вместо другого клуба.