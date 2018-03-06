Жозе Моуринью: "Придется подвергать цензуре то, что я говорил порой игрокам"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что использовал брань для мотивации игроков в матче чемпионата Англии с "Кристал Пэлас" (3:2). Его команда проигрывала со счетом 0:2 по ходу встречи.

– Второй смехотворный гол соперника изменил игру, – цитирует Sky Sports Моуринью. – У моих игроков было фантастическое отношение к игре. Мы растягивали построения соперника. Для победы в таких матчах всегда нужно немного удачи. Соперник играл хорошо.

Если бы я озвучил то, что говорил порой игрокам, это пришлось бы подвергать цензуре. Я не люблю, когда команда теряет организацию.