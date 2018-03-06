08:09 | Футбол — Англия

Жозе Моуринью: "Придется подвергать цензуре то, что я говорил порой игрокам"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед"  Жозе Моуринью признался, что использовал брань для мотивации игроков в матче чемпионата Англии с "Кристал Пэлас" (3:2). Его команда проигрывала со счетом 0:2 по ходу встречи.

– Второй смехотворный гол соперника изменил игру, – цитирует Sky Sports Моуринью. – У моих игроков было фантастическое отношение к игре. Мы растягивали построения соперника. Для победы в таких матчах всегда нужно немного удачи. Соперник играл хорошо.

Если бы я озвучил то, что говорил порой игрокам, это пришлось бы подвергать цензуре. Я не люблю, когда команда теряет организацию.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Manted

ну в след сезоне если каждый матч будешь орать,глядишь и чемпионами станем)

08:24

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