Жозе Моуринью: "При мне "Манчестер Юнайтед" никогда бы не продал Ди Марию, Эрнандеса и Уэлбека"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подчеркнул, что на сегодняшний день клуб не готов стать доминирующей силой в Англии. Специалист отметил, что летом 2016 года он возглавил команду, которая находилась в печальном состоянии.

– Когда я пришел, в клубе все было печально, – цитирует Daily Mail Моуринью. – "Манчестер Юнайтед" за два последних года продал несколько футболистов, которых я никогда бы не выставил на трансфер. Я бы никогда не продал Анхеля Ди Марию, Хавьера Эрнандеса, Дэнни Уэлбека. Никогда. Без вариантов.

Есть правда жизни, и есть наши ожидания. Так вот, между правдой жизни и нашими ожиданиями очень большой разрыв. "Манчестер Юнайтед" пока не готов стать доминирующей силой. Клуб не готов сегодня выигрывать все матчи и турниры. Ввиду истории команды, характера клуба и футболистов мы будем бороться в каждом матче, в этом нет никаких сомнений. Но есть разрыв между ожиданиями и реальными возможностями.