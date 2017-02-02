Жозе Моуринью - прессе: "Делайте свою работу, говорите правду"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью хочет, чтобы английская пресса больше внимания уделяла проблемам судейства. По его словам, в некоторых матчах "МЮ" арбитры ошибались в пользу противника.

– Я не знаю, как принято в вашей отрасли, но мне кажется, что журналистика существует для того, чтобы раскрывать правду, – цитирует A Bola Моуринью, который обратился к СМИ. – Посмотрите, что произошло в матчах с "Манчестер Сити", "Бернли", "Вест Хэмом", "Стоук Сити". Делайте свою работу. Говорите правду. И не задавайте мне вопросы, на которые я не могу ответить. Если я говорю, меня наказывают. А я не хочу быть наказанным.