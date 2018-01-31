Жозе Моуринью: "После прихода пожирающего детей монстра в клуб Рэшфорд играл в каждом матче"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что история нападающего Маркуса Рэшфорда получается интересной. По его словам, 20-летний форвард стал появляться на поле чаще, чем это было при Луи ван Гале.

- История Маркуса весьма интересна, ведь он начал играть под руководством мистера ван Гала, - цитирует 4-4-2 Моуринью. - Но тогда команда имела большие проблемы, ей нужны были варианты в атаке. Потом приехал "монстр, пожирающий маленьких детей", но с тех пор Рэшфорд стал играть в каждом матче. Он выходит на поле в качестве нападающего, левого вингера или правого вингера, сейчас он играет за сборную Англии.

У него за плечами большой опыт, его ждет шикарное будущее. Партнеры по команде могут ему в этом помочь. Он очень важный игрок для нас.