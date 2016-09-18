17:20 | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "Поражение от "Уотфорда"? Не могу повлиять на решения арбитра и на фортуну"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после поражения в гостевом матче 5-го тура чемпионата Англии от "Уотфорда" (1:3) назвал три причины, которые не позволили его команде добиться победы. По словам наставника, выиграть помешали индивидуальные ошибки игроков, решения арбитра и отсутствие удачи.

– Причина поражения в сегодняшнем матче обусловлена тремя факторами, но только один из них я могу контролировать, – приводит BBC слова Моуринью. – Во-первых, это ошибки, которые совершали как отдельные игроки, так и вся команда. Над этим мы должны серьезно поработать и сделать правильные выводы, все в наших руках.

Второй фактор – это решения арбитра, повлиять на которые я никак не могу. Ситуация с первым голом в наши ворота просто комична.

И, наконец, сегодня удача сопутствовала нашим соперникам. Только фортуна помогла Эурелиу Гомесу отразить удар головой в исполнении Златана Ибрагимовича.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

надо Моуру взять обратно Боаша в помощники, чтобы тот выполнял функции нытика, а Жозе бы больше времени тренерству уделял.

17:57

Ботаникум

И так, Жозе, фортуна являла тебе свои анфас и улыбку весьма часто. Пора и на "бек-анфас" фортуны взглядывать, коль проигнорировал таковой у "дэушки" Карнейры! Прокляла-сглазила тебя эта, прости Господи, "ева"!

17:32

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