Жозе Моуринью: "Положение дел в европейских чемпионатах не отражает того, что будет в конце сезона"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил важность предстоящего матча чемпионата Англии с "Ньюкаслом". По его словам, этот противник умеет упираться в играх с топ-клубами.

– Очень важно выиграть, – цитирует Sky Sports Моуринью. – В начале октября, если посмотреть на турнирные таблицы в европейских чемпионатах, можно заметить, что они не отражают того, как все будет выглядеть через несколько месяцев или в конце сезона. Мы можем выступать намного лучше. Для этого нам нужны очки, которые мы потеряли. В последних двух турах мы набрали один балл из шести. Нам очень нужна победа.

Но противник тоже нуждается в очках. У "Ньюкасла" отличный тренер, команда всегда хорошо организована и здорово играет против соперников высокого уровня.