Жозе Моуринью: "Пока международный совет не изменит правила, я могу поставить в стартовый состав лишь 11 игроков!"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью сообщил, что полузащитник Генрих Мхитарян стал реже появляться на поле из-за высокой конкуренции. Специалист отметил, что вопросы о составе команды ему задают постоянно.

– Насчет Мхитаряна все очень просто, – цитирует Sky Sports Моуринью. – На каждой позиции, где нет травмированных игроков, у нас высокая конкуренция. На данный момент на позиции Мхитаряна у нас есть Погба, Феллаини, Эррера, Матич и Мактоминэй.

И я могу себе представить, как на следующей неделе вы спросите: почему этот игрок не играет? А я отвечу, что Микки не сыграл, потому что у нас было много вариантов для этого матча. И я решил поставить Рэшфорда и Марсьяля вместо него.

В течение многих недель каждый раз поднимался вопрос: почему Рэш и Марсьяль не играют вместе? Теперь вопрос в том, почему не играет Мхитарян. А ответ очень прост – пока международный совет не изменит правила, я могу поставить в стартовый состав лишь 11 игроков!

В футболке "Манчестера" в этом сезоне 28-летний Мхитарян появился на поле 16 раз во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал пять голевых передач. Причем гол и пять передач хавбек отдал в первых пяти матчах премьер-лиги.