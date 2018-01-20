Жозе Моуринью похвалил арбитра после победы над "Бернли"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью похвалил арбитра Майка Дина за удачную работу в матче чемпионата Англии против "Бернли" (1:0). Также специалист сообщил, что форвард "Арсенала" Алексис Санчес, скорее всего, перейдет в "МЮ".

- Мы хорошо оборонялись и, справедливости ради, Майк Дин и его команда работали очень хорошо, - цитирует BBC Моуринью. - В матче было очень много борьбы. Мы очень рады за Марсьяля. Мы знаем его потенциал и хотим стабильной игры.

Алексис Санчес? Если вы спросите меня, мне кажется, он перейдет. Но у меня нет подтверждения.