Жозе Моуринью: "Погба вряд ли сыграет с "Вест Бромвичем"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью посетовал на кадровые потери в преддверии матча 30-го тура чемпионата Англии против "Вест Бромвича". По словам португальского специалиста, в этой встрече вряд ли сыграет Поль Погба. Ранее стало известно, что защитники "МЮ" Крис Смоллинг и Фил Джонс получили травмы в сборной Англии, хавбек Андер Эррера и форвард Златан Ибрагимович также пропустят встречу из-за дисквалификации.

– Перед игрой с "Вест Бромвичем" мы потеряли четырех футболистов, – приводит официальный сайт "Манчестер Юнайтед" слова Моуринью. – Думаю, что Погба тоже не сможет сыграть. Таким образом, мы потеряли пять человек.