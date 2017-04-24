Жозе Моуринью: "Погба смертельно измотан"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не исключил, что полузащитник Поль Погба пропустит матч 26-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Сити". По словам специалиста, хавбек очень измотан.

- Не знаю, что случилось с Погба. Может быть это травма, а может сильная усталость, накопившаяся в мышцах, - приводит Manchester Evening News слова Моуринью. - Он смертельно измотан. Но если он не сможет сыграть, мы выпустим вместо него другого футболиста.

Напомним, что дерби между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" пройдет в четверг, начало матча - в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.