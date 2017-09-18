Жозе Моуринью: "Погба пропустит три месяца? Эти слухи - полная чепуха"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью опроверг сообщения о том, что полузащитник Поль Погба из-за травмы подколенного сухожилия пропустит до трех месяцев. Напомним, французский хавбек получил повреждение в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" (3:0). После завершения той встречи он покинул стадион на костылях.

- Не знаю, пропусит Погба 12 недель, или 12 дней, - цитирует Sky Sports Моуринью. - Любая информация является ложной, потому что мы не знаем, сколько времени уйдет на восстановление. Из-за состояния его мышцы было решено подождать еще неделю. Так мы оценим степень повреждения. Никто не говорит о 12 днях или 12 неделях. Все слухи об этом - полная чепуха.

Из-за повреждения Погба пропустит матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов, в котором "Манчестер Юнайтед" в Москве сыграет с ЦСКА. Встреча состоится 27 сентября, начало игры - 21.45 по московскому времени.