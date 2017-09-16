Жозе Моуринью: "Погба пропустит матч против "Эвертона"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о том, что полузащитник Поль Погба не примет участия в матче 5-го тура чемпионата Англии против "Эвертона". Ранее сообщалось о том, что француз получил в игре Лиги чемпионов с "Базелем" повреждение, которое вывело его из строя на шесть недель.

- Знаю только то, что у него мышечная травма, - цитирует Sky Sports Моуринью. - Очевидно, что он пропустит матч в воскресенье. Это единственная игра, о котором я сейчас думаю. В будущее заглядывать не хочу.

Ннам не хватает Погба, он нам действительно нужен. Однако у нас есть и другие качественные футболисты, которые готовы получить свой шанс на поле.