Жозе Моуринью: "Погба приехал счастливым и готовым работать"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что полузащитник Поль Погба вернулся в расположение команды довольным и полным желания работать.

Будущее 25-летнего француза связывали с "Барселоной", которая, по данным СМИ, активно интересовалась футболистом. Погба якобы сообщил о своем желании покинуть "МЮ" партнерам по команде и исполнительному директору клуба Эду Вудворду. Однако "красные дьяволы" не захотели расставаться с хавбеком и отклонили предложение каталонцев.

– По моему мнению, Погба прибыл в понедельник счастливым, гордым, полным желания работать, – цитирует Goal Моуринью. – Он прекрасно работал в понедельник, вторник, среду. Поль – один из тех игроков, с которыми мне нужно поговорить, чтобы увидеть, как он себя чувствует физически и морально.

Погба стал чемпионом мира в составе сборной Франции. 15 июля в финальном матче ЧМ-2018 в России "трехцветные" обыграли Хорватию со счетом 4:2.