Жозе Моуринью: "Погба критикуют из зависти"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после поражения от "Челси" (0:1) в четвертьфинальном матче Кубка Англии подчеркнул, что манкунианцам нужно думать о хорошем. По его словам, команда провела игру на высшем уровне.
- "Манчестер Юнайтед" должен думать о хорошем. Команда сыграла на высшем уровне, - приводит Goal.com слова Моуринью. - Специалисты могут говорить о Погба все, что угодно. Они делают это из зависти, потому что не зарабатывали и десяти процентов от его зарплаты.
Напомним, что "Красные дьяволы" заканчивали матч в меньшинстве. На 35-й минуте игры с поля был удален полузащитник Андер Эррера за нарушение правил на Эдене Азаре.
RobertH
Может и самого Маура критикуют тоже из зависти?Завидуют,панимашь,что МЮ из супер клуба превратился в то,что все вчера наблюдали-хамство,грязь и тупая игра на отбой....А Погба это рядовой распиареный крашеный олень.Эдакий Кокорин аля-франс.Через сезон будут гонять за какой -нибудь средний клуб из РФПЛ.И завидовать тут нечему.
18:37
avu1956
Ювентус вовремя слил этого " француза".
18:26