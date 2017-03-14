Жозе Моуринью: "Погба критикуют из зависти"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после поражения от "Челси" (0:1) в четвертьфинальном матче Кубка Англии подчеркнул, что манкунианцам нужно думать о хорошем. По его словам, команда провела игру на высшем уровне.

- "Манчестер Юнайтед" должен думать о хорошем. Команда сыграла на высшем уровне, - приводит Goal.com слова Моуринью. - Специалисты могут говорить о Погба все, что угодно. Они делают это из зависти, потому что не зарабатывали и десяти процентов от его зарплаты.

Напомним, что "Красные дьяволы" заканчивали матч в меньшинстве. На 35-й минуте игры с поля был удален полузащитник Андер Эррера за нарушение правил на Эдене Азаре.