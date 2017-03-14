18:27 | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "Погба критикуют из зависти"

0
0
0
0
2

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после поражения от "Челси" (0:1) в четвертьфинальном матче Кубка Англии подчеркнул, что манкунианцам нужно думать о хорошем. По его словам, команда провела игру на высшем уровне.

- "Манчестер Юнайтед" должен думать о хорошем. Команда сыграла на высшем уровне, - приводит Goal.com слова Моуринью. - Специалисты могут говорить о Погба все, что угодно. Они делают это из зависти, потому что не зарабатывали и десяти процентов от его зарплаты.

Напомним, что "Красные дьяволы" заканчивали матч в меньшинстве. На 35-й минуте игры с поля был удален полузащитник Андер Эррера за нарушение правил на Эдене Азаре.

0
0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

RobertH

Может и самого Маура критикуют тоже из зависти?Завидуют,панимашь,что МЮ из супер клуба превратился в то,что все вчера наблюдали-хамство,грязь и тупая игра на отбой....А Погба это рядовой распиареный крашеный олень.Эдакий Кокорин аля-франс.Через сезон будут гонять за какой -нибудь средний клуб из РФПЛ.И завидовать тут нечему.

18:37

avu1956

Ювентус вовремя слил этого " француза".

18:26

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ