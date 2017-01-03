Жозе Моуринью: "Погба будет сложно выиграть "Золотой мяч"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что полузащитнику его команды Полю Погба будет сложно выиграть "Золотой мяч". При этом португалец похвалил француза за прогресс.

– Если Погба продолжит расти, это будет феноменальный игрок, – цитирует A Bola Моуринью. – Хотя любой игрок должен развиваться. Кэррику 35 лет, и он продолжает это делать. Погба обладает прекрасным дальним ударом, отлично играет головой и хорошо исполняет штрафные.

Нам нужно изменить менталитет людей, поскольку вратарь никогда не возьмет "Золотой мяч". И это очень редко будет удаваться защитникам. Даже полузащитникам сложно, потому что мир думает только о тех, кто забивает голы. Майкл Оуэн получил премию из-за голов, Криштиану Роналду и Месси тоже получают из благодаря голам, хотя они фантастические игроки.