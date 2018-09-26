Жозе Моуринью: "Погба больше не вице-капитан "МЮ", но у нас нет с ним проблем"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подтвердил информацию, что полузащитник Поль Погба больше не будет выводить команду на поле с капитанской повязкой. Тем не менее, он отметил, что у него нет проблем с французом.

- Я подтверждаю, что Погба больше не будет вице-капитаном команды, - цитирует Sky Sports Моуринью - Но у нас нет с ним никаких проблем, никаких разногласий. Я тренер, поэтому могу принимать такие решения.

СМИ: Моуринью сказал игрокам "МЮ", что Погба больше не будет капитаном