Жозе Моуринью: "Почему "МЮ" так много критикуют?"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью назвал закономерной победу над "Тоттенхэмом" в полуфинале Кубка Англии (2:1). Также специалист выразил недоумение по поводу большого количества критики в адрес его клуба.

- Мы заслужили это, - цитирует BBC Моуринью. - Если разделить матч на отрезки, то мы были лучше на большинстве из них. Даже когда соперник владел мячом, мы полностью контролировали ситуацию.

Мы должны спросить себя: почему нас так много критикуют? Мы можем стать вторыми в премьер-лиге, если наберем шесть очков. Это будет серьезное достижение для клуба, учитывая фантастических соперников, с которыми нам приходилось играть. И еще у нас будет четвертый финал за три года. Возможно, в наш адрес слишком много критики.