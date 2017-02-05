22:39 5 февраля | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "Победа над "Лестером" очень важна для "МЮ"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью остался доволен победой над "Лестером" в матче 24-го тура чемпионата Англии (3:0). По его мнению, эти три очка были необходимы "Красным дьяволам" после серии из трех ничьих.

- Эта победа очень важна для нас, - цитирует BBC Моуринью. -  Мы потеряли два очка в последнем домашнем матче у себя дома и имели три подряд ничьи в чемпионате, поэтому сегодня нам были необходимы 3 очка. Я счастлив. Мы не имеем поражений в премьер-лиге с октября, а если бы мы еще превратили необязательные ничьи в победы, то были бы в удивительном положении.

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Материалы REN-TV

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