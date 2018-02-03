Жозе Моуринью: "Победа над "Хаддерсфилдом" не связана с годовщиной мюнхенской трагедии"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после победы над "Хаддерсфилдом" (2:0) в матче чемпионата Англии подчеркнул, что команда не ставила целью выиграть в честь годовщины мюнхенской трагедии. Почти 50 лет назад, 6 февраля 1958 года, самолет с игроками "МЮ" разбился на вылете из Мюнхена. В авиакатастрофе погибли 23 человека, включая 8 футболистов и трех тренеров. Еще два игрока получили травмы, не позволившие им продолжить карьеру.

- Этот результат не имеет никакого отношения к годовщине мюнхенской трагедии и дани уважения, которую мы проявляем ко всем, кто прямо или косвенно связан с этим событием, - цитирует официальный сайт "МЮ" Моуринью. - Нам просто приятно играть дома, побеждать и сохранять свои позиции.

Думаю, мы владели мячом в первом тайме около 80 процентов времени, но не могли забить. На перерыв мы ушли при счете 0:0, поэтому во втором тайме нужно было сохранять спокойствие.