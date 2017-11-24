Жозе Моуринью: "Переживаю из-за того, что Феллаини может уйти из "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью обеспокоен информацией о том, что полузащитник Маруан Феллаини может сменить клуб.

При этом специалист подчеркнул, что он не принимает участи в переговорах о подписании нового контракта с хавбеком. Ранее сообщалось, что 30-летний бельгиец может заключить соглашение с "ПСЖ".

– Я переживаю по поводу того, что Феллаини может уйти, но ничего не могу с этим сделать. Переговоры проходят между руководством и футболистом, – приводит Sky Sports слова Моуринью. – Я не принимаю участия в переговорах, потому что уважаю две стороны.

Контракт Феллаини заканчивается, и он может определяться со своим будущим. Я просто жду и надеюсь, что они сумеют договориться. Но этот процесс я не контролирую.